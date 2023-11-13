Спортдир «Оренбурга»: не знаю, перейдёт ли Воробьёв в «Динамо», но интерес чувствуется

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Дмитрия Воробьёва в команде.

«Мне сложно сказать, перейдёт ли Воробьёв в «Динамо», потому что я не там. Интерес к нему чувствуется, но без конкретики», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Воробьёв перешёл в «Оренбург» из «Волгаря» в июне 2020 года. Сумма трансфера составила € 100 тысяч. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Воробьёва в € 900 тыс.

В нынешнем сезоне Воробьёв сыграл 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

После 15 туров «Оренбург» занимает 13 место в РПЛ с 13 очками. «Динамо» расположилось на третьей строчке (25 очков).