«Рубин» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд впервые с 2009-2010 годов

Казанский «Рубин» впервые с 2009-2010 годов провёл пять матчей подряд без пропущенных голов в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Подопечные Рашида Рахимова смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах с «Ахматом» (1:0), ЦСКА (0:0), «Балтикой» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0). В последний раз казанцы пропускали в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

В истории клуба была лишь одна более продолжительная серия матчей на ноль в чемпионатах России, которая состояла из семи игр в 2009-2010 годах. Команду тогда возглавлял Курбан Бердыев.

После 15 сыгранных матчей в РПЛ «Рубин» располагается на восьмой позиции. В активе казанской команды 22 очка.