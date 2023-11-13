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Байрамян: проблема «Ростова» — в головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда

Байрамян: проблема «Ростова» — в головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал неудачные результаты команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Долгая дорога влияет на результаты «Ростова»? А как как играет «Краснодар»? Никогда не хотел на это ссылаться. Это точно не самая главная причина. Да, определённый накопительный эффект усталости существует, но это не главная проблема. Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Не знаю, как правильно сказать. Есть время всё исправить, только первый круг закончился», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ростов» после 15 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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