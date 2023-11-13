Тренер «Рубина» Рахимов высказался о последних результатах команды в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 15-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) прокомментировал серию из пяти матчей без пропущенных голов в чемпионате, а также высказался о последних результатах команды.

«Можно ли увидеть тенденцию в том, что у команды пять матчей без поражений, три победы подряд? Матчи разные. Любая игра – своя история, своё построение игры, своё течение игры. Поэтому я бы не стал это объединять, есть позитивный результат, это хорошо. Есть забитые и непропущенные мячи, это тоже хорошо. Но даже сегодня я команде сказал, что футбол не любит вчерашнего дня, он любит сегодняшний и завтрашний.

Недавно команда шла внизу, сейчас уже восьмое место? Поначалу мы очки недобирали, плюс у нас не было запаса прочности. После выхода из Первой лиги была смена скоростей, а приобретения были не сразу. Поэтому я говорил об усилении. И президент клуба Марат Сафиуллин это прекрасно понимал, поэтому я благодарен ему, что пришли новые игроки, и они этот уровень поддерживают. Этих игроков надо вписывать в игру, поэтому будут срывы, они пока не могут держать стабильный уровень. В обороне есть проблемы и у Чумича, и у Вады, и у Ранджеловича, но они дали нам качества в атаке. Они хорошо вписались в состав. Посмотрите кто играет у «Динамо» в опорной зоне, в центре защиты, посчитайте суммы за этих игроков. Шаг сделан, но для развития нужно делать следующие шаги, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны усиливать свою игру, усиливать конкуренцию. Я думаю о завтрашнем дне», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.