Два игрока ЦСКА вызваны в сборную Чили на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Футболисты московского ПФК ЦСКА Виктор Филипе Мендес и Виктор Давила были вызваны в сборную Чили на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2026. Чилийской национальной команде предстоит сыграть с Парагваем и Эквадором.

После четырёх туров квалификации на чемпионат мира — 2026 сборная Чили занимает восьмое место в турнирной таблице отбора Южной Америки. Чилийцы набрали четыре очка в четырёх матчах. Получить прямую путёвку на мундиаль смогут команды, занявшие с первого по шестое место включительно.

Всего в отборе по Южной Америке участвуют 10 сборных. Ниже Чили в турнирной таблице располагаются только Перу и Боливия. Опережают чилийцев Парагвай, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Уругвай и Аргентина.