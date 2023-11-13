Защитник «Коринтианса» Бруно Мендес отказался переходить в ЦСКА

Уругвайский защитник «Коринтианса» Бруно Мендес отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает Globo.

Бруно Мендес отказал московскому ЦСКА, так как Россия для него не привлекательна. 24-летний защитник хочет играть в другой части Европы, чтобы лучше развить свою карьеру.

Бруно месяц назад поменял агента, перейдя из компании GBG Global в AGN Football. При этом контракт у игрока с клубом заканчивается 31 декабря 2023 года. После подробностей с отказом ЦСКА «Коринтианс» постарается продлить контракт с уругвайцем.

Мендес является воспитанником уругвайского «Уондерерс», откуда он в феврале 2019 года перебрался в свой нынешний клуб. По информации Transfermarkt, трансфер обошёлся «Коринтиансу» в € 3,1 млн. Летом 2021 года Бруно был отдан на сезон в аренду в бразильский «Интернасьонал», а с лета 2022 года начал наигрываться в основном составе «Коринтианса».