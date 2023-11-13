Игрок «Оренбурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал поражение оренбуржцев в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2)

«Конечно, хотелось бы выиграть, но это футбол. «Динамо» показало хороший футбол, а с нашей стороны он был плохой. После игры Личка зашёл в раздевалку и пожелал нам удачи. Всё-таки он 3-4 года с нами работал, всех нас знает», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В состоявшемся накануне матче с «Оренбургом» «Динамо» одержало победу со счётом 2:0 благодаря голам Константина Тюкавина и Луиса Чавеса. После 15 туров «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. «Динамо» занимает третье место с 25 очками.