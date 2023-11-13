Защитник «Оренбурга» Гойкович — о сборной Боснии: сон из детства, чтобы меня вызвали

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о выступлениях за национальную команду Боснии и Герцеговины. Напомним, Гойкович вызван в сборную на ближайшие матчи отбора Евро-2024.

«В прошлую паузу я тоже ездил в сборную, выходил на замену в матче с Лихтенштейном и Португалией. В эту паузу сыграем с Люксембургом, а потом со Словакией. Какие могут быть эмоции? Я же играю за свою страну! Это сон из детства, чтобы меня вызвали, и я играл! Надеюсь, будет шанс, чтобы его использовать.

Не выбивает ли из колеи трудная логистика? Хорошо, что мы остаёмся в Москве. Улетаем в понедельник через Стамбул, а потом в Сараево. Пока нормально. Вот когда обратно будем возвращаться, то лететь 20 часов», — сказал Ренато Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.