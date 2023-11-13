Меньщиков: секрет «Тюмени» простой — работа ребят, тренерского штаба и руководства

Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков объяснил, чем обусловлен успех команды в сезоне-2023/2024. Напомним, сейчас «Тюмень» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 35 очков в 18 матчах. На второй и третьей строчке — «Акрон» и «Динамо» Махачкала, в активе которых по 34 очка.

«Секрет «Тюмени» простой — работа ребят, тренерского штаба и руководства команды. Есть ли силы, чтобы удержаться на первом месте? Мы на это надеемся. Нас сейчас ждёт матч с Махачкале, очень серьёзный. Все матчи серьёзные, но этот особенный. Очень тяжело там играть. Это некий ориентир для нас — сможем ли и что мы из себя представляем. Посмотрим», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.