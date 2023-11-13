В «Урале» отреагировали на приглашение Юрия Газинского на заседание КДК РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался насчёт приглашения хавбека команды Юрия Газинского на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

«Допускаю, что дисквалификация будет больше, чем на один матч. Мы проведём собрание, как обычно. Юра сам всё понимает — мы уже поговорили. Конечно, не хотелось бы, чтобы ему дали больше одного или двух матчей. Парень столько пропустил… Хотелось бы, чтобы в этом году сыграл ещё хотя бы одну игру. Но такая накалённая обстановка, что не сдержался. Я не оправдываю его действия, но что поделать? Мы постараемся, чтобы ему сделали дисквалификацию на как можно меньший срок», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что Газинский приглашён на заседание КДК РФС за агрессивное поведение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3).