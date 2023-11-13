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Защитник «Ростова» Чернов: в начале сезона в наши ворота залетало всё что можно

Защитник «Ростова» Чернов: в начале сезона в наши ворота залетало всё что можно
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о большом количестве пропущенных голов в начале сезона.

«С чем связано большое количество пропущенных мячей? Неудачное начало сезона. Всё что можно, залетало в наши ворота: с острых углов, с разных позиций. В прошлом сезоне немного везло: нам не забивали явные голы, где-то мы всё выносили. Теперь вот такой баланс — нам всё залетало в начале сезона. Это было в начале сезона. Но потом за счёт работы, профессионального отношения и стараний удалось изменить ситуацию. Думаю, у нас получается.

Любой обычный гол — следствие каких-то ошибок, неудачной игры в обороне. Конечно, если команда много пропускает, надо признать: мы плохо играли в обороне в начале сезона. Но потом слава богу удалось стабилизовать ситуацию. Работаем, чтобы стать лучше», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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