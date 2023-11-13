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Суперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство после первого круга сезона-2023/2024

Суперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство после первого круга сезона-2023/2024
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2023/2024 после завершения первого круга чемпионата.

Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали по-прежнему является «Зенит» — вероятность чемпионства сине-бело-голубых возросла до 57,9%. Около месяца назад тот же искусственный интеллект давал «Зениту» 52%. Второй кандидат — «Краснодар» (37,2%). При этом шансы «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА на первую строчку по-прежнему котируются выше, чем у «Спартака».

Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:

  • «Зенит» — 57,9%;
  • «Краснодар» — 37,2%;
  • ПФК ЦСКА — 3,0%;
  • «Локомотив» — 0,7%;
  • «Динамо» — 0,7%.
  • «Спартак» — 0,3%;
  • «Крылья Советов» — 0,2%;

Более подробные турнирные прогнозы суперкомпьютера Opta:

Фото: Opta

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