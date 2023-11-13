Самая опасная зона РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» зафиксировали оборонительную тенденцию круга

Центральный матч турнира в последнем туре первого круга — хороший повод поговорить о том, что мы увидели в первой половине сезона. «Зенит» и «Краснодар» подарили качественный матч: возможно, самый интересный в контексте уровня футбола за последние годы в лиге. Все справедливо отметили, что в игре ошибки были крайне редкими, но это то, что касается индивидуального уровня или простых командных взаимодействий. Тем не менее тактическое измерение матча не ограничивается техническими моментами, и есть несколько вещей, характерных для этого сезона РПЛ, которые случились и в Петербурге. Одна из них – сугубо тактическая. Это оборона фланга-полуфланга, самого опасного участка для всей лиги.

Несколько лет назад РПЛ открыла для себя передачи за спину — чип Кристиана Нобоа казался просто необороняемым приёмом, и простая игра за последнюю линию защиты выглядела крайне опасно, создавая основные угрозы почти в каждом матче лиги. Со временем этот тренд чуть угас, но открылась новая зона наибольшей опасности — это область над боковыми линиями штрафной площади, на стыке фланга и полуфланга. Лучше всего объяснить динамику таких моментов сможет гол «Краснодара» и то, что ему предшествовало.

«Зенит» — «Краснодар» Фото: Кадр из видео

Это ситуация из первого тайма, до гола «Краснодара» ещё почти час. Батчи, располагаясь в полуфланге, срывается в недодачу под пас от Хуниора Алонсо и ставит защитника перед выбором — стараться успеть и прибить Батчи в приём или остаться в позиции и дать тому достаточно свободно развернуться лицом к воротам? Первый вариант оставит зону за спиной защитника, куда достаточно легко можно проникнуть, второй позволяет принимающему передачу сделать пас в штрафную почти без помех – и то, и другое опасно.

«Зенит» — «Краснодар» Фото: Кадр из видео

В этом случае защитник «Зенита» пытается поймать резкое открывание Батчи и выдёргивается из последней линии. В освободившееся пространство моментально стартует Сперцян, и «Краснодар» может пытаться сыграть на Сперцяна. При этом в таком случае Эдуарда обязан будет подхватить кто-то из опорных, а это открывает возможность второго уровня: на центральной оси у «Зенита» останется всего один футболист, и структура обороны будет нарушена. Батчи, находящийся с мячом, этим и пользуется: опорный стартует за Сперцяном, анголец переводит мяч в дальний полуфланг на Кривцова, передача никем не может быть прервана, и «Краснодар» проводит опасную атаку.

«Зенит» — «Краснодар» Фото: Кадр из видео

Теперь к тому, как возникла уже непосредственно ситуация с голом. Позиция Алонсо повторяется почти до сантиметров, но есть важное отличие: Батчи к тому моменту игры настолько вымотал Мантуана и Эраковича резкими появлениями между линий, что в этот раз «Зенит» оставил ангольца принимать мяч между линий без сопротивления. Тот спокойно принял мяч и спокойно вкатил в штрафную на Кордобу, остальное – часть истории.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

При этом не надо думать, что «Краснодар» эксклюзивен в создании таких моментов или что сама команда Владимира Ивича неуязвима в таких ситуациях в обороне (напротив: это, возможно, главная слабость «быков» в этом сезоне). Вот ситуация из довольно рядового матча лиги между «Ахматом» и «Факелом».

«Ахмат» — «Факел» Фото: Кадр из видео

Крайний защитник «Факела» оставил последнюю линию, следуя за игроком. Это открывает зону за его спиной, куда может врываться один из полузащитников «Ахмата». Передача может пойти туда, и сама по себе она тоже будет достаточно опасной. Но, как и в первой рассматриваемой ситуации из матча в Петербурге, не меньшую опасность может принести и вариант, который откроется при врывании полузащитника в оставленную зону. А именно: белым кружком отмечен игрок «Ахмата», который будет совершенно свободен и перед которым будет гектар пространства без соперников, если один из опорных «Факела» побежит за врыванием соперника в зону за крайним защитником.

Я уже сказал, что проблема свойственна и «Краснодару» в обороне (к слову, и в Петербурге команда пропустила с атаки фланга, но чуть при другой динамике): и вот пара документальных подтверждений. Во-первых, мы уже разбирали матч команды Ивича в Москве с ЦСКА, где после подобной проблемы «Краснодар» пропустил. Можем вспомнить эту ситуацию вместе:

Во-вторых, до ЦСКА уязвимость «Краснодара» в подобных ситуациях вскрыла «Балтика», которая в первом тайме только и делала, что водила за нос защитника и полузащитника, отвечающего за каждый из флангов «быков». Вот ситуация, которая приведёт к первому голу команды из Калининграда:

«Балтика» — «Краснодар» Фото: Кадр из видео

Думаете, сама «Балтика» при этом здорово защищает всё тот же участок? Как бы не так: для балтийцев самой большой проблемой в сезоне становится отрезок около 60-й минуты, когда Сергей Игнашевич обычно меняет кого-то из латералей и восьмёрок, которые при схеме 5-3-2 совместно отвечают за эту зону на поле. Пока новые футболисты адаптируются к динамике матча, «Балтике» бывает сложно, и они упускают матчи, где до этого смотрелись приемлемо. Так, например, было в недавнем матче с «Зенитом», где победный мяч был забит как раз в этом отрезке времени после подачи Дугласа Сантоса как раз из этой зоны. «Краснодар», «Балтика», «Зенит» – закольцевали. Проблема общая для всей лиги.

Мы рассмотрели подробно ситуации, когда мяч над боковой линией штрафной оказывается после вскрывающих передач вперёд, но это не единственный тип действий, который открывает эту зону для игры. Выше, когда мы вспоминали матч ЦСКА и «Краснодара», был показан другой тип действий – дриблинг игрока за счёт поддерживающего открывания в глубокое пространство. Третий же тип передач, который открывает всё ту же зону для игры, — это передачи назад с фланга. Далеко ходить не будем, останемся на стадионе ЦСКА и переместимся просто на другой фланг.

ЦСКА — «Пари НН» Фото: Кадр из видео

В этой ситуации левоногий Обляков, который может и пробить, и подать из зоны на штрафной, оказывается свободен на стыке фланга и полуфланга. Свободу ему обеспечивает поддерживающий рывок партнёра, который заставляет одного из полузащитников Нижнего реагировать и падать за соперником. Уже здесь «Нижний» располагается откровенно не лучшим образом, но пока противостоять или ограничить действия Облякова ещё можно.

ЦСКА — «Пари НН» Фото: Кадр из видео

А вот здесь уже нельзя. Иван принимает мяч, его никто не встречает, а самое главное — «Нижний» не ограничивает сопернику пространство. Передача назад на десять метров не приводит ни к какому движению последней линии – они как стояли на месте, так и не сделали шагов вперёд. Соответственно, у Облякова всё ещё есть вариант с ударом, но главное – он может сделать нечто среднее между прострелом и ударом, а ещё подать на дальнюю штангу, так как в той зоне три партнёра против двух защитников, и никто никого плотно не держит. У партнёров Облякова нет опасности попасть в офсайд, они могут действовать максимально активно, а у вратаря будет минимум времени среагировать на удар от этих нападающих или прострел-удар от Облякова. Разумеется, это приводит к голевому моменту.

ЦСКА, к слову, использует зону, о которой мы поговорили, возможно чаще и эффективнее остальных в лиге. Но иронично, что гол «Факела» в этом туре пришёлся как раз после двоечки всё в той же зоне, и она привела к беспрепятственному навесу Аппаева.

Своё решение, в общем, ищет вся лига.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

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