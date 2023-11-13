Олакунле Олусегун: Сперцян — это Фернандеш из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что хавбек «быков» Эдуард Сперцян по манере игры похож на Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, каждый футболист «Краснодара» смог бы заиграть в европейском клубе — у нас исполнители самого высокого уровня. Сперцян? Видел новости, что он может перейти в один из европейских топ-клубов. На мой взгляд, Сперцян — игрок уровня «Ювентуса». Он смог бы заиграть там и стать лидером. По манере игры Эдуард очень похож на Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Получается, Эдик — Бруну по уровню игры», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл 15 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Фернандеш в 12 матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед» забил три гола и сделал две результативные передачи.