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«У него редчайшая травма, до конца года не сыграет». Тренер «Рубина» Рахимов — о Рыбусе

«У него редчайшая травма, до конца года не сыграет». Тренер «Рубина» Рахимов — о Рыбусе
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что защитник команды Мацей Рыбус получил очень редкую травму колена. Мацей не сыграет до конца года.

«Рыбус сможет сыграть в оставшихся до зимней паузы матчах? До конца года мы рисковать не будем. У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке. Надо не торопиться с восстановлением, он тренируется по индивидуальной программе, а сборы начнёт уже с командой», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету польского футболиста одна игра за казанцев в Кубке России.

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