Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Мацея Рыбуса после травмы

Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Мацея Рыбуса после травмы
Комментарии

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский прояснил ситуацию с польским легионером команды Мацеем Рыбусом. 34-летний игрок летом перешёл в казанский клуб из «Спартака» свободным агентом, но за новую команду сыграл всего два матча.

«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — сообщил Михаил Бутовский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.

Материалы по теме
Спортдир «Рубина» Дзюба: у Рыбуса какое-то хроническое невезение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android