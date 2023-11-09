Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Мацея Рыбуса после травмы

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский прояснил ситуацию с польским легионером команды Мацеем Рыбусом. 34-летний игрок летом перешёл в казанский клуб из «Спартака» свободным агентом, но за новую команду сыграл всего два матча.

«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — сообщил Михаил Бутовский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.