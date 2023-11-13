Агент Баринова: Дима получил травму в игре со «Спартаком», к «Крыльям Советов» будет готов

Футбольный агент Павел Банатин рассказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение в матче 14-го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со «Спартаком». Скорее всего, к следующему туру чемпионата России с «Крыльями Советов» будет готов.

Будет ли обследование? Оно уже было. Врачи «Локомотива» после обследования совместно с докторами сборной решили, что нет необходимости футболисту ехать в сборную. Об этом стало известно ещё до начала сбора», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Баринов является воспитанником железнодорожников. Летом 2016 года перебрался в основную команду. С тех пор сыграл за «Локомотив» 200 матчей во всех турнирах, где отметился девятью мячами и 13 голевыми передачами, а также стал капитаном москвичей.