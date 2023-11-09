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Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды России

Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды России
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор национальной команды, в рамках которого запланирован товарищеский матч со сборной Кубы. Повреждение Баринова прокомментировал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведённого совместно со штабом национальной команды России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», — приводит слова Калюжного пресс-служба «Локомотива».

Сборы национальной команды России стартуют 13 ноября. Товарищеский матч с Кубой запланирован на 20 ноября.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

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