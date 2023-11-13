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Юрий Сёмин назвал главное открытие первого круга РПЛ среди футболистов

Юрий Сёмин назвал главное открытие первого круга РПЛ среди футболистов
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Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто из футболистов стал главным открытием по итогам первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Главное открытие первого круга в этом сезоне? Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, Файзуллаев провёл 10 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне, записав на свой счёт один гол и три результативные передачи. 20-летний полузащитник перешёл в армейскую команду нынешним летом из узбекского «Пахтакора» за € 500 тыс.

После первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.

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