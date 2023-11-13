Быстров: Гончаренко — хороший тренер, но не для топ-команд

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил работу главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко, отметив, что он специалист не для топ-команд.

«Вы начали говорить, что Гончаренко — супертренер. Теперь я беру его карьеру: у него были топ‑клубы, он ничего тоже с ними не выиграл. На какой‑то определённый период времени он хороший тренер, умеет работать, я не спорю с этим. Но он не для топ‑команд. Он спас «Урал», на какой‑то период времени реанимировал, сейчас у них спад, это естественно. Подожди, будет предсезонка, прикупят двух человек, он тоже всё понимает прекрасно. Кого‑то нужно убрать, кого‑то заставить конкурировать с кем‑то. Сейчас «Уралу» нужно докатить до этой паузы», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, после 15 туров Российской Премьер-Лиги «Урал» набрал 16 очков. Подопечные Виктора Гончаренко расположились на 12-м месте. Клуб из Екатеринбурга не может победить в чемпионате уже в 10 матчах подряд.