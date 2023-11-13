Григорий Иванов: Гончаренко останется в «Урале» до конца чемпионата — сто процентов

Президент екатиринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 15 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Урал» набрал 16 очков. Подопечные Виктора Гончаренко расположились на 12-м месте. Клуб из Екатеринбурга не может одержать победу в чемпионате 10 матчей подряд.