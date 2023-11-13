Данцев: «Краснодар» нашёл баланс, поэтому появился результат

Бывший игрок «Ростова» и «Урала» Александр Данцев заявил, что «Краснодар» нашёл баланс, поэтому появился результат.

«Краснодар» всегда находился в лидирующей группе. На мой взгляд, в те годы им не хватало немного организации в игре в обороне. Новый тренер внёс это изменение — стали более строго играть в обороне. Плюс наладили стандартные положения в обороне. Сейчас они практически не пропускают. За счёт этого появился результат, и они претендуют на чемпионство. В те годы с атакой было всё хорошо, но организации в обороне не хватало. Они нашли баланс, поэтому и появился результат», — сказал Данцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Краснодар» после 15 сыгранных матчей является лидером МИР РПЛ с 32 очками.