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Вратарь польской команды после финального свистка схватил игрока соперника за лицо

Вратарь польской команды после финального свистка схватил игрока соперника за лицо
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Вратарь польской «Заглембе» Любин Сократис Диудис после матча 15-го тура польской Экстраклассы с «Видзев Лодзь» (1:1) схватил Хорди Санчеса за лицо.

Права на видео принадлежат Ekstraklasa.

«Заглембе» Любин с минимальным счётом вёл у себя дома, однако команда пропустила гол на 90+9-й минуте матча. Хозяева спорили с судьёй по поводу того, что испанский форвард Санчес сфолил на вратаре Диудисе, но арбитр не изменил своё решение.

Сразу после финального свистка греческий вратарь подошёл к нападающему соперника, который якобы сфолил на нём, и схватил его за лицо, уронив на поле. Игроки обеих команд отогнали футболистов в стороны. А судья, несмотря на то что матч закончился, после просмотра VAR показал голкиперу красную карточку. После этого эпизода Диудис продолжал своё общение с Санчесом в подтрибунном помещении.

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