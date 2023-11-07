Четыре игрока сборной Польши U17 отстранены от ЧМ, они устроили пьянку перед турниром

Четыре футболиста сборной Польши U17 отстранены от юношеской национальной команды перед стартом чемпионата мира за то, что они устроили пьянку перед началом турнира, информирует польское издание Nogomania.

Оскар Томчик, Филип Розги, Ян Лабендзки и Филип Вольски напились в баре на Бали. Игроки покинули отель и отправились в местное заведение, где тренерский штаб нашёл их только под утро. При этом Вольски является ключевым игроком юниорской сборной Польши.

Отмечается, что этот проступок юных футболистов ставит сборную Польши в шаткое положение, ведь правила ФИФА не предусматривают замену в заявке команд прямо перед стартом турнира. Если ФИФА не сделает исключение в случае с поляками, то в распоряжении тренерского штаба на ЧМ в Индонезии останется всего 17 футболистов, три из которых — вратари.

Польская футбольная ассоциация пока не делала никаких заявлений относительно инцидента или его потенциального влияния на игру команды в предстоящих матчах.