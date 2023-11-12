Игрок «Крыльев» Салтыков: от третьего места нет ни удовлетворения, ни разочарования

Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1) и оценил первый круг чемпионата в исполнении самарцев.

«У нас было очень много моментов в этой игре, но надо отдать должное вратарю «Урала» Илье Помазуну – он и пенальти потащил, и в игре много раз спасал. Наверное, нам надо работать над реализацией. Когда зарабатывал второй пенальти – специально искал контакт? Нет, почему? Мы отрабатывали такое взаимодействие, я вбегал в штрафную. Наверное, защитник «Урала» ошибся в этом эпизоде – он покатился и задел меня по ногам.

Как оценю итоги первого круга? Мы хорошо начали. Надо стараться так же проводить все матчи, как в начале чемпионата, как с «Уралом». И не отдавать очки в концовках, как это было с «Локомотивом» и ещё в ряде матчей. От нынешнего третьего места нет ни удовлетворения, ни разочарования – мы сейчас смотрим не в таблицу, а на свою игру.

Не смог доиграть матч с «Уралом», у меня есть уже достаточно давно небольшие проблемы с коленом. Но я вызван в молодёжную сборную, надо туда ехать. Сейчас приеду в сборную, поговорю там с врачом, дальше решим, как лучше поступить», — приводит слова Салтыкова Metaratings.