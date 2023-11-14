«Зенит» интересуется вингером «Палмейрас» Артуру

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«Зенит» заинтересован в вингере «Палмейрас» Артуру, сообщает телеграм-канал «кафешка».

По информации источника, изначально питерский клуб интересовался другим футболистом, полузащитником Габрэлем Менино, которого рассматривали как замену Венделу, но трансфер так и не состоялся.

За Артура у «Зенита» просят € 15 млн. Отметим, что 26-летний вингер играл вместе с Клаудиньо в «РБ Брагантино».

Артур перешёл в «Палмейрас» из «РБ Брагантино» в марте 2023 года. Сумма трансфера составила € 8 млн.

Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает Артура в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Артур сыграл 55 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи.

После 15 матчей «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32 очка).