Президент «Оренбурга» Еремякин рассказал о причинах неудачного выступления команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил, почему команда в нынешнем сезоне борется за выживание.

«На мой взгляд, здесь два основных момента. Первое. Это успешное выступление команды в прошлом чемпионате, где она очень ярко смотрелась в Премьер-Лиге. Мы провели качественную трансферную политику, заметно усилили команду, вышедшую из ФНЛ в РПЛ. К этому времени полностью адаптировался в российском футболе и тренировавший тогда «Оренбург» Марцел Личка.

Второе. Уход как раз таки главного тренера и проявление интереса к значительному количеству наших игроков со стороны российских и зарубежных клубов. И когда маячил выгодный во всех отношениях трансфер, на мой взгляд, произошёл определённый сбой — футболисты немного расслабились. Пришлось принимать некие меры, чтобы выправить ситуацию. Нынешний тренерский штаб и администрация клуба работают в правильном направлении, есть подвижки в лучшую сторону. Команда снова играет в интересный футбол, однако есть нюансы, в том числе и собственные ошибки», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

После 15 туров «Оренбург» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в РПЛ с 13 очками. На 12-м месте расположился «Урал» (16 очков).