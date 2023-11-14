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Зинченко: c большой вероятностью я останусь в футболе после завершения карьеры игрока

Зинченко: c большой вероятностью я останусь в футболе после завершения карьеры игрока
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Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока.

«Я наверняка хотел бы остаться в футболе. Я не знаю, как тренер или в другой роли. Очень много идей и мечты в голове, но сейчас хочу быть более сфокусированным на карьере футболиста.

Время покажет. Могу сказать с большой вероятностью, что я останусь в футболе», — цитирует слова Зинченко ua.tribuna.com.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков.

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