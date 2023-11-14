Президент «Оренбурга» — о Ярошике: к сожалению, начало чемпионата нам не удалось

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал было ли ошибкой приглашение Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«В конце прошлого сезона не было ясности, останется ли Марцел в «Оренбурге» или нет. Понимали, что он может уйти, и прорабатывали вопрос преемника, в том числе с ним. И он рекомендовал нам Ярошика, который стал резервным вариантом. Когда же Личка ушел в «Динамо», мы вышли на Иржи и договорились с ним о сотрудничестве, подписали контракт.

К сожалению, начало чемпионата нам не удалось. И спустя два месяца перед руководством стоял вопрос, что делать дальше. Планировали дать Иржи два-три матча на исправление ситуации, но в этот же период у него случилась семейная трагедия — в больнице оказалась маленькая дочка. Мы понимали, что тренеру сложно будет сосредоточиться на работе, и пришли к общему решению о расставании.

Не говорили ли Личке в шутку, кого он нам посоветовал? Совет — он тем и хорош, что им можно воспользоваться или не прислушиваться. Марцел тут ни при чем, решение-то принимали мы.

Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограссия. При Ярошике оренбуржцы сыграли 7 матчей, одержали победу, 1 раз сыграли вничью и проиграли 5 матчей.