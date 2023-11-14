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Хуниор Алонсо: больше всех лидерству «Краснодара» в РПЛ удивились журналисты

Хуниор Алонсо: больше всех лидерству «Краснодара» в РПЛ удивились журналисты
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Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо ответил на вопрос, удивил ли его мощный старт команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Поначалу — да. Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удаётся. Сейчас мы пожинаем плоды работы, начатой ещё в январе. Новый тренер донёс до нас свои идеи, мы хорошо и правильно их восприняли. Кроме того, клуб качественно доукомплектовался. Мне кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка в 15 играх. В последнем матче «быки» сыграли с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 1:1.

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