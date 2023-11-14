Арсен Венгер: Заир-Эмери — это смесь Погба и Канте образцов победного чемпионата мира

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высоко оценил игровые качества 17-летнего полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, который ранее впервые получил вызов в основную сборную Франции.

«В нём есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Н'Голо Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери — это своего рода смесь их двоих, комбинация двух чемпионов мира 2018 года. Он обладает способностью выигрывать единоборства, не совершая фолов. Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры. В нём также есть что-то от Патрика Виейра», — приводит слова Венгера Footmercato со ссылкой на The Parisien.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» 17-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.