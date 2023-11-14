Алонсо: Парагвай славится защитниками: двое играют в «Динамо», в «Спартаке» — Дуарте

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо объяснил высокий спрос на парагвайских защитников в РПЛ: из пяти представителей этой страны в России четверо — центральные защитники.

«Медина — всё-таки полузащитник. Но вообще Парагвай всегда растил сильных защитников. У «Динамо» в центре обороны играют сразу два моих соотечественника (Бальбуэна и Фернандес. — Прим. «Чемпионата»), за «Спартак» выступает Дуарте. По своей стилистике российский чемпионат очень похож на парагвайский, и это тоже может быть одной из причин нашей успешной адаптации здесь.

Так исторически сложилось. В нашем футболе физика преобладает над техникой. Соответствующе построен тренировочный процесс. Поэтому сборная Парагвая всегда славилась игроками оборонительного плана», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.