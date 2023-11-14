Игрок «Лацио» Катальди заступился за Педро, которого Моуринью назвал «пловцом»

Опорный полузащитник «Лацио» Данило Катальди встал на защиту одноклубника Педро Родригеса, которого главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал «пловцом» после минувшего римского дерби в чемпионате Италии (0:0).

«Моуринью всегда говорит о титулах. Что ж, возможно, Педро выиграл трофеев побольше, чем он», — приводит слова Катальди AS.

Напомним, за свою профессиональную карьеру футболиста Педро завоевал 25 титулов. Моуринью в течение своей тренерской карьеры выиграл 26 трофеев.

После 12 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Рома» заработала 18 очков и расположилась на седьмой строчке.