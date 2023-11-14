Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Лацио» Катальди заступился за Педро, которого Моуринью назвал «пловцом»

Игрок «Лацио» Катальди заступился за Педро, которого Моуринью назвал «пловцом»
Комментарии

Опорный полузащитник «Лацио» Данило Катальди встал на защиту одноклубника Педро Родригеса, которого главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал «пловцом» после минувшего римского дерби в чемпионате Италии (0:0).

«Моуринью всегда говорит о титулах. Что ж, возможно, Педро выиграл трофеев побольше, чем он», — приводит слова Катальди AS.

Напомним, за свою профессиональную карьеру футболиста Педро завоевал 25 титулов. Моуринью в течение своей тренерской карьеры выиграл 26 трофеев.

После 12 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Рома» заработала 18 очков и расположилась на седьмой строчке.

Материалы по теме
Сарри: сказал Моуринью, что он заноза в заднице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android