Сарри: сказал Моуринью, что он заноза в заднице

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о коротком диалоге с наставником «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 12-го тура чемпионата Италии. Сам матч завершился со счётом 0:0.

«Мы встречались с Моуринью перед матчем, и я сказал ему: «Конечно, ты действительно заноза в заднице», и он ответил: «Если на то пошло, ты тоже. Но в глубине души мы любим друг друга. Мне очень нравится Моуринью как человек, а не персонаж Моуринью», — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

После 12 туров «Лацио» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 17 очков. «Рома», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 18 очков. Возглавляет турнирный зачёт «Интер», набрав 31 очко.

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