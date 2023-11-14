Билялетдинов: видел со стороны ситуации, схожие с конфликтом Дзюбы и Пиняева

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о слухах о конфликте между футболистами железнодорожников — Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Ранее сообщалось, что игроки красно-зелёных повздорили в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Верю ли я в конфликт Дзюбы и Пиняева? Да, это могло произойти. А почему нет? Но в этом ничего страшного нет.

В моей карьеры подобные случаи бывали. Не со мной лично, но я видел со стороны. Это нормальная ситуация, которая должна оставаться в клубе и решаться за один день. Ничего такого в этом нет.

Самая большая проблема в том, что информация просочилась в СМИ. Но мы сами этому придаем большое значение. Это не стоит того, чтобы так долго обсуждать», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».