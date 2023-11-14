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Олакунле Олусегун: паспорт РФ получу в 2024 году

Олакунле Олусегун: паспорт РФ получу в 2024 году
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Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, когда сможет получить российское гражданство.

«Я ещё не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл за «быков» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка после 15 туров. «Быки» опережают ближайшего преследователя, «Зенит» — на два балла.

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