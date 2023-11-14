Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес заявил, что посещает психолога

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Иньиго Мартинес на пресс-конференции перед матчами отбора на Евро-2024 с командами Кипра и Грузии заявил, что посещает психолога.

«Я продолжаю пользоваться помощью психологов и считаю, что это становится всё более необходимым. Я считаю, это чем-то нормальным, это нужно многим людям, а не только футболистам», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Иньиго перебрался в стан сине-гранатовых нынешним летом из «Атлетика» Бильбао в качестве свободного агента. Однако в начале сезона получил травму колена, а уже после сыграл за «Барселону» восемь матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

Сборную Испании ждёт два последних отборочных матча на чемпионат Европы 2024 года. Испанцы 16 ноября встретятся со сборной Кипра, а 19 ноября сыграют со сборной Грузии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.