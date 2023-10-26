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Иньиго Мартинес: каждый игрок «Барселоны» выкладывается на 200%

Иньиго Мартинес: каждый игрок «Барселоны» выкладывается на 200%
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес прокомментировал победу над «Шахтёром» (2:1) в Лиге чемпионов и поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

«Теперь мы отдохнём, потому что это будет сложная игра. «Реал» всегда усложняет всё, но если мы будем работать хорошо, то сможем победить любого.

Я устал от такого количества минут подряд, но это нормально. Я не мог играть по 90 минут в течение семи месяцев. На днях я это сделал, и вчера на 65-й минуте заметил, что мои ноги не работали. Это нормально, когда вы возвращаетесь после травмы. Такое случается с каждым, кто был травмирован в течение длительного времени.

Вы видите, что каждый выходящий на поле игрок выкладывается на 200%. На днях кое-кто, кто раньше никогда не играл [за основную команду], забил гол в первые два касания. Сейчас Фермин был очень хорош. Вы должны знать, как пользоваться преимуществами таких игр. Команда сейчас чувствует себя хорошо», — приводит слова Мартинеса EL Desmarque.

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