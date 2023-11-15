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В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Холанду

В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Холанду
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к нападающему Эрлингу Холанду.

«Холанд счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», – приводит слова Сориано RAC1.

В нынешнем сезоне 23‑летний норвежский нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, где отметился 17 мячами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, Холанд по итогам прошлого сезона в номинации на «Золотой мяч» занял второе место, уступив награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

На данный момент «Манчестер Сити» после 12 сыгранных матчей в АПЛ располагается на первой строчке с 28 очками.

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