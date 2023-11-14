Марез — об уходе из «Сити»: чувствовал, что мне чего-то не хватает в карьере

Вингер «Аль-Ахли» Рияд Марез объяснил, почему минувшим летом он принял решение перейти из «Манчестер Сити» в саудовский клуб.

«У меня оставалось два года по контракту с «Сити», и я мог продолжить играть в Англии, но принял решение уйти. Я чувствовал, что это возможность, которая больше может не повториться. Вероятно, это было подходящее время для того, чтобы уйти, так как я уже провёл пять лет в «Манчестер Сити» и выиграл всё, но, честно говоря, у меня всё ещё есть ощущение, что мне чего-то не хватило в моей карьере там.

В Лиге чемпионов я не играл ни в полуфинале, ни в финале, хотя в предыдущих сезонах начинал как стартовый игрок и всегда оказывал влияние на команду. Я получил предложение провести четыре года в Саудовской Аравии, мусульманской стране, и моя семья, безусловно, чувствует себя здесь комфортно», — приводит слова Мареза AS.