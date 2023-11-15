Партнёр Месси по сборной Аргентины ответил, в каком случае игрок примет участие на ЧМ-2026

Защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико поделился мнением о будущем нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в национальной команде Аргентины.

«Что должно произойти, чтобы Лео сыграл на чемпионате мира в 2026 году? Мы должны выиграть Кубок Америки – 2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки», – приводит слова Тальяфико Inter Miami News Hub в соцсетях.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.