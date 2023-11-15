Французский журналист назвал три причины прогресса Александра Головина в «Монако»

Журналист L'Equipe Антуан Момон, который специализируется в издании на «Монако», рассказал, за счёт чего Александр Головин ощутимо прибавил во французском клубе.

«Есть три причины, почему Головин сейчас так хорош. Во-первых, он находится в отличной форме. Александр прибавил ещё при предыдущем тренере Филиппе Клемане. Точнее, при Джеймсе Бунсе, который отвечал за физическую подготовку футболистов «Монако». Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться. Уже один этот фактор делает разницу.

Второй фактор — тренер, само собой. Команда теперь демонстрирует весьма атакующий футбол. Ади Хюттер старается играть вперёд, даже если его команда ведёт в счёте. Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще, всей команде проще атаковать.

Наконец, третья причина — это позиция Головина. Расстановка «Монако» изменилась. Теперь базовая схема — 3-4-2-1. Головин стал играть одну из двух «десяток» под единственным нападающим. Теперь россиянин уже не на фланге, а ближе к центру поля, ближе к игре, ближе к мячу. Так он меньше привязан к позиции и получает свободу действий. Может сразу делать проникающие передачи за спину защитникам на быстрого Балогуна или Бен-Йеддера. То есть Головин теперь играет, по сути, в самом центре крайне атакующей команды. Ещё и в хорошем тонусе. У него есть всё, чтобы быть тем, кем он является», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.