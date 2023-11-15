Президент «Урала»: итогами первого круга очень недовольны, надо позвонить Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате команды по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Иванов заявил, что недоволен результатами и планирует позвонить Виктору Гончаренко с разговором по поводу будущего.

«Итогами первого круга мы очень недовольны. «Урал» хорошо стартовал, но потом пошли какие-то непонятки — игра, что-то не получалось, какие-то матчи мы сами отдавали.

Что касается выводов, то это вопрос к главному тренеру — не я каждый день с командой, у меня немножко другая работа. Есть тренерский штаб, который сейчас в эту паузу поехал с игроками на сборы. Посмотрим, как они запланировали тренировки и что футболисты будут исправлять. Надо позвонить Виктору Михайловичу и спросить: «Как вы видите будущее? Что можете сделать?» — приводит слова Иванова Sport24.