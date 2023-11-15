Арбитр Иванов: судья из Новой Зеландии с теплотой вспоминал Россию и ЧМ-2018

Арбитр МИР РПЛ Сергей Иванов рассказал об общении с зарубежными коллегами на матче в Саудовской Аравии.

«Главным в бригаде был Мэтт Конгер, достаточно известный и квалифицированный арбитр из Новой Зеландии. Мы вместе приехали на арену, зашли в судейскую, потом я пошёл на своё рабочее место. Ассистентом у меня был судья из Саудовской Аравии, входивший в бригаду судей на последнем товарищеском матче сборной России.

Конгер рассказывал, как был в России на ЧМ-2018. Мэтт с теплотой вспоминал нашу страну, новые стадионы — только положительные вещи говорил», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Конгер в качестве главного судьи провёл лишь один матч турнира, который прошёл в России. Он отсудил встречу Нигерия — Исландия (2:0), где показал одну жёлтую карточку и поставил один 11-метровый.