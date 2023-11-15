Наставница «Челси» возглавит женскую сборную США по окончании сезона

Тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз возглавит женскую сборную США. 47-летняя специалистка покинет лондонский клуб в концовке сезона и начнёт работу с национальной командой за два месяца до старта Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

«Для меня огромная честь получить возможность тренировать самую невероятную команду в истории мирового футбола. Я испытываю глубокие чувства к этой стране. Тренировать сборную США — моя главная мечта.

Нам предстоит хорошенько поработать, чтобы достичь целей и стабильно побеждать на самых высоких уровнях. Чтобы добиться этого, потребуются целеустремлённость, преданность делу и совместная работа футболисток, персонала и всех членов Федерации футбола США», — приводит слова Хейз пресс-служба американской федерации футбола.

Напомним, Хейз возглавляет «Челси» на протяжении 11 лет (с 2012 года). Вместе с лондонской командой она шесть раз выигрывала чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии и два раза — Кубок английской лиги. В 2021 году Хейз признавалась лучшим тренером в женском футболе по версии ФИФА.