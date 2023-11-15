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Арбитр Иванов рассказал, какие новые технологии используют судьи в Саудовской Аравии

Арбитр Иванов рассказал, какие новые технологии используют судьи в Саудовской Аравии
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Арбитр МИР РПЛ Сергей Иванов рассказал, какие новые технологии используют судьи в Саудовской Аравии.

«На VAR у них всё достаточно стандартно. Единственное, что они используют из нового, это систему полуавтоматического определения офсайда. С ней я впервые работал. Достаточно интересный опыт. Система сама чертит линии, а от тебя требуется только подтвердить её решение. Потому что компьютер тоже ошибается — иногда теряет игрока, стоящего где-то в стороне. Плюс у них используется система GLT, которая определяет гол/не гол. Всё, что было самое современное и продвинутое на чемпионате мира, сейчас работает в Саудовской Аравии», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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