ПСВ выкупит у «Барселоны» Серджино Деста

Руководство ПСВ приняло решение активировать опцию выкупа защитника «Барселоны» Серджино Деста, выступающего за нидерландский клуб на правах аренды, сообщает Sport.es. По информации источника, подобный трансфер обойдётся эйндховенцам примерно в € 10 млн.

Дест является игроком «Барселоны» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за ПСВ 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» оставить в клубе на следующий сезоне нападающего Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу.