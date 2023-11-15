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ПСВ выкупит у «Барселоны» Серджино Деста

ПСВ выкупит у «Барселоны» Серджино Деста
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Руководство ПСВ приняло решение активировать опцию выкупа защитника «Барселоны» Серджино Деста, выступающего за нидерландский клуб на правах аренды, сообщает Sport.es. По информации источника, подобный трансфер обойдётся эйндховенцам примерно в € 10 млн.

Дест является игроком «Барселоны» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за ПСВ 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» оставить в клубе на следующий сезоне нападающего Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу.

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