Экс-тренер «Войводины» Батак высказался об увольнении Кержакова из «Спартака» Суботица

Бывший главный тренер сербской «Войводины» Радослав Батак высказался об увольнении Александра Кержакова из «Спартака» Суботица.

«Я немного следил за матчами «Спартака» из Суботицы. У них неплохая команда, но мне показалось, что Александр играл немного в оборонительный футбол по схеме 5-3-2. Могу сказать, что где-то «Спартаку» не везло, когда началась «чёрная» серия: уступили дома, дважды на выезде. После этого клуб уволил Александра.

Нужны ли сербскому футболу тренеры из России? Мне кажется, всё зависит от квалификации, а не от места рождения. Хоть в Сербии и очень любят русских, всегда вам рады», — приводит слова Батака Metaratings.

Кержаков возглавил сербскую команду нынешним летом, и провёл у руля клуба 15 матчей во всех турнирах. При российском специалисте «Спартак» вылетел из Кубка Сербии, проиграв клубу из второй по силе лиги Сербии, «Графичару» (0:2). А также команда после 14 сыгранных матчей в сербской Суперлиге располагается на 11-м месте с 16 очками.