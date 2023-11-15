Агент Медведева: никакие варианты, кроме «Ростова», рассматривать не будем

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о положении дел 28-летнего вратаря в клубе.

«Мне кажется, что любого футболиста не может устраивать, что он не получает игрового времени. Понятно, что он хочет играть больше, но это не значит, что его что-то не устраивает. Никита тренируется и ждёт своего шанса выйти в чемпионате.

Летом у Никиты истекает контракт с «Ростовом»? От клуба поступало предложение его продлить? Думаю, что мы с «Ростовом» договоримся. Ещё предложение не поступало, но думаю, что всё будет хорошо. Хотим уже зимой договориться? Мы можем что угодно хотеть. Главное, чтобы «Ростов» захотел. Как он захочет, мы сразу договоримся.

Мы вообще ничего не ждём. Если предложение будет соответствовать требованиям клуба, то оно очень быстро поступит. Зимой никакие другие варианты, кроме «Ростова», рассматривать не будем», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев не принял участия ни в одном матче РПЛ. Он сыграл в четырёх встречах Фонбет Кубка России и пропустил шесть мячей.