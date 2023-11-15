Сборная России U21 обыграла сборную Беларуси U21 благодаря дублю Кокшарова

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Сегодня, 15 ноября, прошёл товарищеский матч между молодёжными сборными Беларуси и России до 21 года. Команды играли на стадионе «Центральный» в Гомеле, Беларусь. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Лашуком из Беларуси. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу россиян.

На 45-й минуте Александр Кокшаров забил в пустые ворота после сольного прохода Игоря Дмитриева.

На 65-й минуте Дмитрий Кучугура вывел один на один Кокшарова, который оформил дубль.

На 67-й минуте уже сам Кучугура отметился забитым мячом.

На 77-й минуте Артём Шуманский отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.

Молодежная сборная России до 21 года провела лишь один из двух товарищеских матчей, которые запланированы в ноябре. 19 ноября россияне встретятся с минским «Динамо».