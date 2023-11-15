Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России U21 обыграла сборную Беларуси U21 благодаря дублю Кокшарова

Сборная России U21 обыграла сборную Беларуси U21 благодаря дублю Кокшарова
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, прошёл товарищеский матч между молодёжными сборными Беларуси и России до 21 года. Команды играли на стадионе «Центральный» в Гомеле, Беларусь. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Лашуком из Беларуси. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу россиян.

На 45-й минуте Александр Кокшаров забил в пустые ворота после сольного прохода Игоря Дмитриева.

На 65-й минуте Дмитрий Кучугура вывел один на один Кокшарова, который оформил дубль.

На 67-й минуте уже сам Кучугура отметился забитым мячом.

На 77-й минуте Артём Шуманский отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.

Молодежная сборная России до 21 года провела лишь один из двух товарищеских матчей, которые запланированы в ноябре. 19 ноября россияне встретятся с минским «Динамо».

Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
15 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
Беларусь U21
Окончен
1 : 3
Россия U21
0:1 Кокшаров – 45'     0:2 Кокшаров – 65'     0:3 Кучугура – 67'     1:3 Шуманский – 77'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android